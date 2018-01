Wereldkampioen Magnus Carlsen schaakt woensdag in Groningen

In het kielzog van Carlsen, tevens model, komen nog twaalf van de beste schakers ter wereld mee.​

Het Tata Steel Chess Tournament vindt van 12 tot en met 28 januari plaats in Wijk aan Zee, maar dit jaar maakt het toernooi twee uitstapjes: naar Hilversum en Groningen.

En zo kan het dus ineens zijn dat de complete wereldtop achter het bord plaatsneemt in het Academiegebouw. De keus voor Groningen is nog logisch ook, want de stad was in 1997 al gastheer van het WK Schaken en bovendien bracht Groningen met de amilie Van Foreest, Sipke Ernst, Sergei Tiviakov en Jan Werle meerdere schaakmeesters groot.

Vereerd

De RUG is dan ook vereerd dat het de schaaktop mag ontvangen. "De universiteit is een logische plek voor een schaaktoernooi. Het Tata Steel Chess Tournament brengt wetenschap, bedrijfsleven en de schaaksport bij elkaar in het hart van Groningen. We kijken uit naar de mogelijkheden die de organisatie van dit evenement brengt", aldus Rector Magnificus Elmer Sterken.

De 27-jarige Noor Magnus Carlsen was al op z'n dertiende grootmeester, werd in 2013 wereldkampioen en verbrak toen ook de rating van grootheid Gary Kasparov Carlsen baart daarnaast opzien als model. Ook sport hij ontzettend veel, omdat hij van mening is dat je fit moet zijn om mentaal te excelleren achter het schaakbord.

Anish Giri

Tijdens het uitstapje naar Groningen speelt de Nederlander Anish Giri tegen Sergey Karjakin. Giri staat samen met Carlsen en Mamedyarov op dit moment bovenaan in het toernooi. Hij won, net als Carlsen, drie partijen en speelde vijf keer remise (5.5/8).

Carlsen neemt het dus op tegen de So, titelverdediger van vorig jaar, die momenteel vijfde staat op een half punt van de koplopers. Tijdens het toernooi spelen alle schakers een keer tegen elkaar.

Live

De partijen in Groningen beginnen om 14.00 uur in de aula van het Academiegebouw. In de Offerhauszaal wordt live-commentaar gegeven door de Groningse grootmeester Sipke Ernst. Ook elders zijn nog verschillende schaakevenementen. ​