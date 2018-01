Groningen GGD start in vier regio's proef met online-soa-testen De GGD rolt in vier regio’s in Nederland een proefproject uit waarbij jongeren via internet vragen kunnen stellen over seks en seksueel overdraagbare ziektes (soa's). De jongeren hoeven dan niet naar de huisarts of polikliniek te gaan, maar kunnen via de webcam in gesprek met een verpleegkundige van de GGD.