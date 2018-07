Dit ging vooraf aan het besluit over fusiegemeente Groningen

In 2015 besloten de gemeenten Groningen en Ten Boer al definitief over te gaan tot herindeling met Haren, omdat gemeenten de afgelopen jaren meer taken en bevoegdheden van andere overheden hebben gekregen, waaronder jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. Een grotere gemeente zou deze taken makkelijker uit kunnen voeren. De twee gemeenten hadden ook al langere tijd een samenwerkingsrelatie.

De gemeente Haren was het echter niet eens met deze plannen. De gemeenteraad van het dorp onder de rook van Groningen besloot niet mee te gaan in de fusieplannen en de medewerking aan het herindelingstraject op te zeggen.

In december 2016 maakte de provincie bekend dat zij definitief wilde dat Haren ging fuseren met de andere twee gemeenten. Als grootste argument voerde de provincie aan dat Haren financieel niet krachtig genoeg is om op eigen benen te staan. Met dit besluit was Haren het niet eens, zij weigerden vrijwillig deel te nemen aan het herindelingsproces en wilden ook niet aanschuiven bij overleggen over de toekomstige inrichting van de gemeente.

Advies

De Provinciale Staten gingen in februari vorig jaar mee in het advies van de provincie om Haren te laten fuseren met Ten Boer en Groningen. Een half jaar later, in juli 2018, heeft de ministerraad dit advies overgenomen. Zij zouden ook meer zien in een fusie tussen de drie gemeenten dan een zelfstandig Haren. De gemeente hoopte zelf op dat moment nog de Tweede Kamer ervan te overtuigen dat een fusie geen goed plan was.

Eind april stemde een meerderheid van de Tweede Kamer echter definitief in met de herindeling. Volgens minister Kajsa Ollongren is de fusie in het belang van alle inwoners en is de fusie bedoeld om de drie gemeenten te versterken. Begin mei besloot de gemeenteraad van Haren ook om alsnog mee te werken aan de voorbereidingen voor de herindeling, voor dit besluit wilde het merendeel van het stadsbestuur nog een zelfstandige gemeente blijven.

Afgelopen dinsdagavond stemde de Eerste Kamer ook in met de fusie, nadat de samenvoeging uitvoerig werd besproken. Dit had er voornamelijk mee te maken dat de bevolking van Haren zich tijdens een stemming tegen de fusie had uitgesproken. Uiteindelijk kreeg de fusie dinsdagavond 49 stemmen voor en 25 tegen. Daarmee is de aankomende fusie tussen de drie gemeenten officieel.

Opheffing

Bij de aankomende fusie wordt gebruik gemaakt van een reguliere samenvoeging. Dit betekent dat de betrokken gemeenten allemaal worden opgeheven en een nieuwe gemeente Groningen wordt gevormd. Deze samenvoeging heeft wel tot gevolg dat alle mensen met een functie bij de gemeente Groningen hun baan verliezen.

De herindelingsdatum staat gepland op 1 januari 2019. Na deze datum krijgen alle raadsleden, wethouders en de burgemeester een aanstellingsbrief. Burgemeester Peter den Oudsten van Groningen is woensdag door Commissaris van de Koning René Paas voorgedragen als waarnemend burgemeester van de nieuw te vormen gemeente.

Op 21 november vinden de gemeenteraadsverkiezingen in Groningen plaats. Vanwege de gemeentelijke herindeling konden deze verkiezingen nog niet in maart plaatsvinden.