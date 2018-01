Stadspartij en Algemeen Belang Ten Boer samen verder als Stad en Ommeland

Groningen Aantal schademeldingen na aardbeving in Groningen stijgt naar ruim 2900 Het Centrum Veilig Wonen (CVW) heeft na de aardbeving bij het Groningse Zeerijp tot nog toe ruim 2.900 meldingen over schade binnengekregen. Vorige week vond in de provincie de zwaarste aardbeving in vijf jaar tijd plaats. ​