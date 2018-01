Top 5 zwaarste aardbevingen in Groningen

In 2012 had de beving in Huizinge een magnitude van 3,6, wat honderden schademeldingen tot gevolg had.

Vorig jaar waren er meer aardbevingen dan in het voorgaande jaar; er waren achttien bevingen met een magnitude van 1,5 of hoger. In 2016 waren dat er dertien. De zwaarste beving van vorig jaar was in mei 2017 in Slochteren en had een kracht van 2,6.

De aardbevingen zijn veroorzaakt door de gaswinning in Groningen. Hierdoor zijn veel huizen beschadigd. De afgelopen jaren is de gaswinning daardoor verlaagd; vanaf 1 oktober 2017 wordt 21,5 miljard kuub per jaar gewonnen.

Het KNMI houdt alle bevingen bij die worden veroorzaakt door de gaswinning.

Dit is de top 5 van de sterkste aardbevingen in Groningen: