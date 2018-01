Meerdere Groningse zaken op coldcase-kalender

De politie hoopt meer te weten te komen over de sinds 2010 vermiste Marian Kusters. De vrouw, prostituee en drugsverslaafd, wees de politie op een mogelijke verdachte in een andere vermissingszaak van een prostituee.

De politie weet niet of de twee zaken met elkaar te maken hebben. Er wordt vanuit gegaan dat Kusters vermoord is, maar haar lichaam is nooit gevonden.

De kalender, die in gevangenissen en op kantoren van de reclassering komt te hangen, moet ook voor tips zorgen over een zaak uit 1986. Wijtske Bauer-Hiemstra uit Leeuwarden ging woensdagavond 16 juli uit in Groningen en zei tegen haar gezin de volgende dag weer terug te zijn.

De vrouw werd het laatst gezien in café De Schakel in de Peperstraat in Groningen. Haar lichaam werd drie dagen na haar verdwijning gevonden in het water van het Damsterdiep bij het dorp Garmerwolde in de provincie Groningen.

Tips

De politie heeft tot verlenging van de kalender besloten nadat de eerste uitgave met 52 coldcases (een per week) in 2017 tot veel bruikbare tips leidde. De eerste kalender met onopgeloste levensdelicten en vermissingen leverde 78 tips op over zaken op de kalender, waarvan er 32 bruikbaar bleken.

In negen oude zaken is het politieonderzoek heropend of wordt heropening onderzocht.