Groningen 'Provincie moet terugkeer van wolf in Groningen beter begeleiden' De Partij voor de Dieren wil dat het Groningse provinciebestuur meer doet om de terugkeer van de wolf in goede banen te leiden. De partij acht de kans groot dat wolven in de nabije toekomst een roedel zullen stichten in Oost-Groningen en vindt dat de provincie daar onvoldoende op is voorbereid.