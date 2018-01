Burgemeester Groningen: Het is in 2017 heel erg goed gegaan

Dit meldde Den Oudsten maandagavond in zijn nieuwjaarsspeech. "Er worden duizenden woningen gebouwd. De zuidelijke ringweg wordt opgeknapt en de binnenstad wordt verder verbeterd. Dat moet trouwens ook wel, wil Groningen de economische motor van het Noorden blijven."

Volgens de burgemeester is het daarbij zeer positief dat de ontwikkeling van Groningen rust op een stevige basis: Groningen heeft volgens hem een solidaire bevolking. "We houden allemaal van Groningen. Positief is ook dat we ons hier om elkaar bekommeren. Rijkere mensen moeten zich bekommeren om armere, en in Groningen zien we dat dat kán", stelde hij vast.

Volgens hem is Koningsdag 2018 een mooie aanleiding om bij de komst van de koning te laten zien dat Groningen een stad is die solidariteit ook werkelijk waar maakt. "Als we dat met z’n allen weten vol te houden, dan voorzie ik een mooie toekomst voor Groningen", zo betoogde de burgemeester.

Haren

Wel noemde de burgemeester dat de discussie over de toekomst van Haren veel te lang duurt. Of de fusie echt zal gebeuren, is nog onzeker volgens Den Oudsten.

"De discussie over de toekomst van Haren duurt veel te lang. We hopen dat Den Haag binnenkort helderheid zal geven. Hopelijk zal de Tweede Kamer binnenkort een knoop doorhakken en aan de discussie een eind maakt."