Groningen luidt 2018 in, rustige jaarwisseling in de stad

Op Oudjaarsnacht waren er geen grote incidenten in de stad. De brandweer in de provincie Groningen heeft bijna de helft minder meldingen binnen gekregen in vergelijking met vorig jaar.

In totaal zijn er op Oudjaarsnacht 76 meldingen geregistreerd voor diverse incidenten, waarvan 48 meldingen voor buitenbranden in met name de gemeente Groningen en Hoogezand-Sappemeer.

Een man heeft zwaar handletsel opgelopen door vuurwerk. De politie laat weten dat de man even na middernacht gewond raakte aan zijn hand en is overgebracht naar een ziekenhuis in de stad.

Schade

Tijdens de jaarwisseling van 2016/2017 vonden er 269 incidenten plaats in Groningen. Dit kwam neer op 13,3 incidenten per tienduizend inwoners. Dit was meer dan in de gemeenten Utrecht en Amsterdam.

Volgens het college van B en W was er tijdens de jaarwisseling van 2016/2017 20.000 euro aan schade opgelopen in de stad. Dat was aanzienlijk minder dat het jaar daarvoor: Toen ging het om een bedrag van ruim 30.000 euro. Hoeveel schade er dit jaar is opgelopen, is nog niet bekend.

Landelijk gezien is vuurwerk het grootste probleem tijdens Oud en Nieuw, gevolgd door vernieling en mishandeling.