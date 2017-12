Gronings initiatief geeft kerstbomen-met-kluit tweede leven

Groningen Dit was het nieuws over de gaswinning in Groningen in 2017 Er is veel gebeurd in het afgelopen jaar op het gebied van de gaswinning in Groningen. Ingrijpende beslissingen als het vernietigen van de gasbesluiten tot het op afstand zetten van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM); 2017 in vogelvlucht.