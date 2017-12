Krol schrijft in een open brief aan burgemeester Den Oudsten dat hij al eerder aan de bel heeft getrokken, maar dat een beloofd gesprek met de gemeente vooralsnog is uitgebleven.



Joram Krol ging afgelopen week de straat op om in gesprek te gaan met buitenslapers. Dat raakte hem diep. "Erbarmelijk dekt de lading niet, dit was regelrecht mensonterend. Laat staan wat een schande dit is voor onze geliefde stad, en de burgers waar u, burgemeester van Groningen verantwoordelijk bent", zegt Krol.



Krol ging ook op bezoek bij nachtopvang Het Kopland en trof daar lege bedden aan. Volgens hem waren die bedden leeg omdat er een medewerker ontbrak. "Met 1 extra fulltime medewerker kunnen er 18 extra mensen terecht in de nachtopvang. De bedden staan er al. De ruimte is er. De verwarming staat al aan."

Damage control

De fotograaf benadrukt dat hij zich blijft inzetten voor het lot van de buitenslapers. Ook hoopt hij op een gesprek met de gemeente. Na een eerdere open brief in het Dagblad van het Noorden belde de gemeente al dat hij zou worden uitgenodigd. Dat is nog niet gebeurd. "Je reinste damage control. Pappen, nathouden en hopen dat het na nieuwjaar wel overwaait", aldus Krol.