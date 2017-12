Aantal kleinere aardbevingen afgelopen jaar toegenomen

Het gaat hierbij om bevingen met een magnitude tussen de 1 en 1,5. Dit meldt de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), de gaswinner in de provincie.

"Het is een trend van de afgelopen maanden", aldus de NAM. Als gevolg van de toename van de hoeveelheid bevingen, is het meet- en regelprotocol sinds augustus tweemaal in werking getreden. Dit houdt in dat de NAM onderzoek moet doen en bekijkt of er maatregelen genomen moeten worden.

"Het antwoord hierop is nee", meldt de gaswinner. "In essentie is dit namelijk al gedaan. Het effect van het terugbrengen van de gaswinning per 1 oktober naar 21,6 miljard kuub per jaar, zal namelijk pas over zes tot negen maanden te zien zijn."

Tiende beving

In de provincie Groningen werd vrijdagavond de tiende aardbeving van deze maand geregistreerd. Het betrof een beving met een magnitude van 1.7 bij Zeerijp, in de gemeente Loppersum.

Voor Zeerijp was het de derde keer beving deze maand. Begin december waren er al twee bevingen met een magnitude van 1.3 en 1.7.

Volgens de NAM wordt het gebied nauwlettend in de gaten gehouden. Maatregelen kunnen volgens de NAM variëren van onderzoek doen tot een aanpassing in de gaswinning.