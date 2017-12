Aantal inbraken Groningen met 35 procent toegenomen

Dat blijkt uit de Risicomonitor Woninginbraken van het Verbond van Verzekeraars.

Vanuit de stad Groningen kregen de verzekeraars in 2016 6,9 claims per duizend inwoners. Dat is volgens het Verbond van Verzekeraars een stijging van 35,2 procent ten opzichte van 2015.

Ook landelijk was er een stijging waarneembaar. Noteerden verzekeraars in 2015 nog een kleine 61.000 claims, vorig jaar liep dat op naar bijna 64.000.

Meeste claims

De meeste woninginbraken vinden plaats in Limburg. Vanuit die provincie kwamen in 2016 11 claims per duizend inwoners. Vanuit Friesland en Zeeland kwamen de minste claims: 5,1 per duizend inwoners. In de provincie Groningen ligt het percentage op 6,1 procent.

Het Verbond raadt mensen aan om vooral tijdens de komende feestdagen alert te zijn: het aantal inbraakclaims vertoont een duidelijke piek tijdens Kerst als velen niet thuis zijn en bij familie of vrienden aan de kerstdis zitten.

Feestdagen

Tijdens de jaarwisseling ligt het aantal claims nog iets hoger vanwege dezelfde reden én omdat mensen die dan wel thuis zijn dan de deur nogal eens open laten staan om buiten vuurwerk af te steken. Waar verzekeraars gemiddeld op een dag landelijk 175 inbraakclaims noteren, ligt dat tijdens de donkere feestdagen rond de 350.