Groningen investeert 6 miljoen in Airport Eelde

Groningen Directeur: NAM is niet meer hetzelfde bedrijf als vijf jaar geleden De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) is sinds de zware aardbeving in het Groningse Huizinge in 2012, veroorzaakt door de gaswinning in het gebied, volgens directeur Gerald Schotman een ander bedrijf geworden. "En nog steeds ben ik niet 'happy' met alles wat we doen."