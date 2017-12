Man neergeschoten bij beroving in Groningen

De man is in zijn been getroffen door een kogel, meldt de politie woensdag. Vanwege de nationaliteit van de man, verloopt communicatie nog moeizaam.

De beroving door nog twee onbekende mannen gebeurde iets voor 4.00 uur in de wijk. Het slachtoffer was op dat moment in het bijzijn van een vriend. Na het incident zijn de twee naar het ziekenhuis gereden zonder de politie te bellen. Dit gebeurde pas na medische behandeling.

Hierdoor is het onderzoek op de plaats delict later op gang gekomen. Inmiddels is bij de Zuilen indicatie gevonden dat daar geschoten is, de politie is nog volop bezig met het forensisch onderzoek.