Groningen heeft eigen mobiele 'selfiespot'

De 700 kilo wegende G werd onthuld door Joost van Keulen, onder meer verantwoordelijk voor toerisme, evenementen en economie & innovatie, Eric Bos van de Groninger City Club en Barbara Risselada van Marketing Groningen.

De G wordt ingezet om steeds andere plekken, evenementen en gebeurtenissen in stad en provincie tijdelijk te markeren. Het gaat dan om plekken die Groningen uniek maken of waar op dat moment iets bijzonders gebeurt. Zo staat de G de komende weken prominent op de Grote Markt, naast de ijsbaan Groningen on Ice.

Begin 2018 kunnen muziekliefhebbers een G-selfie nemen tijdens het grootste showcasefestival van Europa: Eurosonic Noorderslag. Later dat jaar zal de oranje G niet ontbreken tijdens het bezoek van het koningspaar.

Nieuwe locatie

De ruim twee meter hoge G is onderdeel van de toeristische Er gaat niets boven Groningen-campagne. Een belangrijk element daarvan is de ambassadeurscampagne #SPOTGRONINGEN. Daarin worden Groningers, oud-Groningers en fans van de provincie Groningen opgeroepen om hun favoriete plek te delen op sociale media. De grote G kan daar dan een rol in spelen.

De volgende plek van de Groningen-landmark wordt samen inwoners van de provincie bepaald. Hiervoor komt in het nieuwe jaar een oproep aan alle Groningers.