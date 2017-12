Groot deel Groninger binnenstad aangewezen als vuurwerkvrije zone

De gemeente kondigde eerder dit jaar al aan een deel van de binnenstad vuurwerkvrij te willen maken. Vrijdag maakte de gemeente bekend welke straten en pleinen binnen het vuurwerkvrije gebied vallen.



"Vooral de binnenstad, waar veel Groningers op oudejaarsavond samenkomen en waar veel kwetsbare gebouwen staan, vraagt om extra aandacht", zo verklaart het gemeentebestuur zijn keuze.

Het uitgaansgebied is één van in totaal acht vuurwerkvrije zones in de stad. Ook in de omgeving van het UMCG, de Noorderbegraafplaats, de Kinderboerderij Stadspark, het Martini Ziekenhuis, begraafplaats Esserveld en rond de zorgcentra Maartenshof en Heymanscentrum mag geen vuurwerk worden afgestoken.

Publiekscampagne

De gemeente start dit jaar ook met een campagne om de jaarwisseling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Onder het motto 'Welkom in de binnenstad, maar laat je vuurwerk alsjeblieft thuis', wordt samengewerkt met (horeca)ondernemers, studentenverenigingen en de hulpdiensten. Gezamenlijk zullen zij binnenstadbezoekers oproepen hun vuurwerk thuis te laten.



Burgemeester Peter den Oudsten: "In de campagne is bewust gekozen voor de vriendelijke benadering. Liever dan verbieden en handhaven doen we een beroep op het gezonde verstand van de Groningers. Als het om veiligheid gaat merken we dat mensen steeds minder bereid zijn de vuurwerkoverlast voor lief te nemen."