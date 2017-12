Raad van State blokkeert aanleg van weg Zuidelijke Ringweg

De schorsing duurt tot het moment dat er uitspraak is gedaan over een aantal kapvergunningen. De verwachting is dat die uitspraak in januari wordt gedaan.

Stichting Vleermuiswerkgroep Groningen en Stichting Natuur en Milieufederatie Groningen gingen in september in beroep tegen de bouw, omdat vleermuizen mogelijk gehinderd en bedreigd zouden worden door de bomenkap bij het project. Daarom protesteren ze tegen een deel van de kapvergunningen.

Inmiddels is het grootste deel van de bomen bij de ringweg, waar geen bezwaar tegen was gemaakt, gekapt. In de afgelopen periode zijn de bomen gekapt bij de Muntinglaan/Laan van de Vrede, langs de A28, bij de Laan Corpus den Hoorn, het Vrijheidsplein en de westelijke ringweg.

Nadat de Raad van State deze week de schorsing van de kapvergunning van de bomen in het gebied ten oosten van het spoor heeft opgeheven, is Combinatie Herepoort ook met deze bomenkap begonnen.

Het college van burgemeesters en wethouders moet aan Stichting Vleermuiswerkgroep en Stichting Natuur en Milieufederatie de kosten voor het beroep betalen. Dit is een bedrag van 501 euro.