Gemeenschappelijke zonnepanelen op station Groningen Noord

Inwoners van het postcodegebied 9717 en alle aangrenzende postcodegebieden krijgen de kans om te investeren in één of meerdere zonnepanelen. In ruil voor de investering krijgen zij korting op hun energierekening.

De collectieve zonne-installatie is een initiatief van coöperatie De Groenste Buurt, energiebedrijf Grunneger Power en spoorbeheerder ProRail.

Het is het tweede initiatief in zijn soort in Groningen. In de Zeeheldenbuurt liggen zeshonderd zonnepanelen op het dak van een onderwijsinstelling. Deze zijn in collectief eigendom van bijna tachtig buurtbewoners.