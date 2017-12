Geen nieuwe Michelinsterren in Groningen

Dat is bekend gemaakt tijdens de jaarlijkse uitreiking van de sterren in Amsterdam.

De uitbaters van het restaurant zijn blij. “Yes! Voor het vijfde jaar achtereen heeft Michelin ons beloond met een ster. Super trots zijn wij op deze prestatie. Met grote dank aan ons team voor hun inzet”, zegt Tanja Klein Nijenhuis.

Meer kanshebbers

Volgens Jacques Hermus, culinair journalist van het Dagblad van het Noorden, maakten De Molenaar in Onderdendam en De Oude Sluis in Zoutkamp een redelijke kans op een Michelinster, maar zij vielen dit jaar in ieder geval nog niet in de prijzen.

Noordelijke sterren

De Vlindertuin in Zuidlaren, De Heeren van Harinxma in Beetsterzwaag, Koriander in Drachten en Elevé in Leeuwarden behielden allemaal hun ster. De Groene Lantaarn in Zuidwolde heeft nog steeds twee sterren.

Er kwamen in Nederland sowieso geen nieuwe twee sterrenrestaurants bij. Wel kreeg Inter Scaldes in het Zeeuwse Kruiningen een derde ster. Zij voegen zich bij De Leest in Vaassen en De Librije in Zwolle.