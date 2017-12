Provincie wil mening van inwoners over natuur en landschap

Via www.kiesvoorgroningen.nl kunnen de Groningers laten weten hoe ze het landschap beleven en wat ze daarin belangrijk vinden.

De uitkomsten worden door de Statenleden gebruikt als input voor een grote vergadering over de toestand van de natuur en het landschap. In 2018 wordt er tevens vaker gepraat over dit onderwerp. De mening van de Groningers vormt dan een uitgangspunt voor de debatten in de Provinciale Staten.

Laagdrempelig

De website is bedoeld om de Groningers op een laagdrempelige manier hun mening te laten geven. Voorheen kon dat alleen door in te spreken tijdens een Statenvergadering of door een brief te sturen.

Het initiatief van de provincie maakt deel uit van de campagne ‘Kies voor Groningen’, waarmee ze de inwoners meer willen betrekken bij de provinciale politiek. Uiteindelijk moet dat er ook voor zorgen dat er meer mensen naar de stembus gaan.

Website

De website is nog tot 20 december open. Statenleden zullen ook regelmatig aanwezig zijn op het digitale platform om te reageren op geplaatste reacties en zo nodig een aanvullende vraag te stellen.