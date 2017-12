Algemeen Belang Ten Boer fuseert met Stadspartij Groningen

“Door deze fusie ontstaat er een lokale partij die kan steunen op het stedelijke en het landelijke gebied en beide straks goed kan vertegenwoordigen”, aldus René Stayen van Algemeen Belang.

Bij de herindeling in 2019 wordt het grondgebied van de Stad volgens beide partijen bijna verdubbeld en komt er een groot landelijk gebied bij met vele kleine dorpen. Ook die dorpen moeten straks in de gemeenteraad van de nieuwe gemeente gehoord worden, zo vinden ze.

Gaswinning

Voorzitter René Stayen van Algemeen Belang wil vooral aandacht vragen voor de gaswinning die in Ten Boer een veel grotere impact heeft dan in de stad. Ook het behoud van het dorpse en plattelands karakter met korte lijntjes naar de gemeente diensten zal een aandachtspunt moeten blijven. “De stem van Ten Boer moet ook doorklinken in de nieuwe grote gemeenteraad”, aldus Stayen.

Ook Stadjers profiteren

Fractievoorzitter Amrut Sijbolts van de stad-Groningse Stadspartij stelt dat de inwoners van de stad ook gaan profiteren van de bredere kennis en ervaring van deze grotere lokale partij. "Samen zij wij sterker dan elk afzonderlijk en kunnen we de belangen van onze inwoners nog beter behartigen."​

De leden van beide lokale partijen hebben nu besloten om per 1 januari samen verder te gaan als één partij. Eerst nog even als een afdeling in beide gemeenten afzonderlijk en na de herindeling voor de bevolking van de hele ‘grote’ gemeente.​