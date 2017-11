Dochter Jan Kruis aanwezig bij viering Sint Pannekoek in Groningen

Sint Pannekoek is een fictief feest uit een stripverhaal van Jan, Jans en de kinderen. De vondst van Jan Kruis ging de afgelopen decennia een heel eigen leven leiden. Op vele tientallen plekken in Nederland wordt op 29 november het Sint-Pannekoekfeest gevierd door pannenkoeken te bakken en foto’s te maken van mensen met de lekkernij op het hoofd. Jaarlijks worden er met de hashtag #SintPannekoek meer dan honderdduizend foto’s gedeeld op sociale media.

De grootste Sint-Pannekoekvieringen zijn altijd in Groningen en Rotterdam. In de noordelijke hoofdstad worden dit jaar op 25 verschillende plekken pannekoeken geserveerd. Ook talloze scholen in Groningen doen mee met hun eigen bijeenkomsten, zoals het Noorderpoort College, het Werkman College en het Alfa-college. In Rotterdam is de Koningskerk al jarenlang het hart van de traditie.

Om het overlijden van de geestelijk vader eerder dit jaar te gedenken, kunnen bezoekers in Groningen en Rotterdam ook meedoen aan de interactieve cursus 'Tekenen met Jan', die Kruis voor zijn dood maakte. Deze videocursus moet deel uit gaan maken van het Jan Kruis-museum waarvoor vergevorderde plannen zijn.

Activiteiten

Dit jaar wordt er voor het eerst Sint-Pannekoekbier verkocht, dat is gemaakt door de Groningse brouwerij BaxBier. Ook vindt er in Groningen een wedstrijd pannenkoek-haken plaats. Lokale dichters zullen gedichten over pannenkoeken voordragen.

In de oorspronkelijke strip heeft Catootje zin in pannenkoeken. Daarom verzint opa dat het een oude Rotterdamse traditie is om op 29 november dit gerecht te eten.

Sindsdien is het feest een heel eigen leven gaan leiden; elk jaar eten zeker tienduizenden Nederlanders op 29 november pannenkoeken en begroeten de heer des huizes met een pannenkoek op hun hoofd. Het feest werd in eerste instantie vooral in kerken en bij studentenverenigingen gevierd.