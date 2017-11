Talkshow 'Stand van Stad' stopt ermee

Groningen Dochter Jan Kruis aanwezig bij viering Sint Pannekoek in Groningen Leontine Kruis, de dochter van de begin dit jaar overleden tekenaar Jan Kruis, is woensdagavond in Groningen aanwezig bij de grootste Sint Pannekoekviering in de stad. Zij woont namens de familie een groot evenement bij in The Big Building in Groningen, zo meldt een vriend van de familie maandag.