Politie houdt vijf mannen aan voor straatroven Groningen

De andere twee verdachten zijn betrokken bij enkele zaken in de stad, maar zitten momenteel niet meer vast. Het gaat om twee 21-jarige mannen uit Leeuwarden en Leek.

De zaak kwam volgens de politie aan het rollen nadat een 19-jarige man op 24 september op het Martinikerkhof werd beroofd. Deze man heeft vervolgens een foto op Instagram gevonden waarop een persoon met zijn kleren en horloge afgebeeld stond. De politie heeft op basis van deze informatie twee verdachten aangehouden.

Een maand later had de politie een tweede straatroof in onderzoek. Deze werd gepleegd op het Gedempte Zuiderdiep. Een 25-jarige Groninger werd daar gedwongen om geld te pinnen en is vervolgens bedreigd en mishandeld. De politie heeft na deze beroving drie verdachten aangehouden.

Uit onderzoek van de politie kwam naar voren dat de vijf verdachten elkaar kenden en samenwerkten. In verschillende samenstellingen zouden zij verantwoordelijk zijn voor zes andere straatroven in Groningen in de maanden september en oktober.