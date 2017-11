Groningse oliebollenbakker haalt bollen terug van AD-tester

Kooistra wil niet dat haar oliebollen door het AD getest worden. Volgens Kooistra is ze niet zozeer bang dat de keurmeester haar oliebollen niet lekker vindt, vertelde ze aan het Dagblad van het Noorden. Het gaat haar vooral om de negatieve bewoordingen die het AD gebruikt bij het omschrijven van de bollen. "Die teksten zijn verschrikkelijk", zegt ze tegen de krant.



Kooistra had de mazzel dat ze door een collega-bakker was gewaarschuwd dat de AD-keurmeester in het Noorden van het land actief was. Ze had een duidelijk signalement doorgekregen; zwart haar, groen jasje, witte auto.

Toch lukte het de keurmeester nog wel om oliebollen bij Kooistra te bestellen. Pas toen hij naar zijn auto liep, realiseerde de oliebollenbakster dat het om de tester ging. De man zat al in zijn auto, toen Kooistra haar ballen terug kwam halen. "Ik gaf een tik op het raam en heb mijn oliebollen teruggehaald."