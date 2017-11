'Gemeente vraagt ruim negen ton voor bed-bad-broodopvang asielzoekers'

Dat meldt de lokale omroep OOG TV.

De opvang in het oude F1-hotel aan de Helsinkiweg wordt door de gemeente zelf betaald nadat voormalig staatssecretaris Klaas Dijkhoff de financiering stopzette. De gemeente had dit besloten om te voorkomen dat bewoners op straat zouden belanden. Het gaat om vluchtelingen die niet naar hun eigen land terug kunnen of mogen, of nog hun asielprocedure moeten afwachten.

In het nieuwe regeerakkoord staat dat er in het land acht voorzieningen voor vreemdelingen komen, maar het is vooralsnog niet duidelijk of er ook een in Groningen komt.

De wethouder heeft de nieuwe staatssecretaris Mark Harbers (Justitie en Veiligheid) uitgenodigd voor een bezoek aan de bed-bad-broodopvang in Groningen. Daarnaast hoopt de gemeente dat ze dit bedrag en eerdere financiering voor de opvang terug krijgt van het Rijk.