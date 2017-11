Nog onbekende mannen overvallen supermarkt Paterswoldseweg

Groningen Restaurant Vapiano in Groningen genomineerd voor Europese architectuurprijs Het gebouw voor het nieuwe Groningse restaurant Vapiano in de Poelestraat is genomineerd voor een Europese architectuurprijs. Het Groningse gebouw is met tien andere Nederlandse projecten van vooraanstaande architecten, genomineerd bij de beste vijftig baksteengebouwen voor de European Brick Award 2018.