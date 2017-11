Groninger Bodem Beweging: 'De Groningers hebben recht gekregen'

''Er is toch nog gerechtigheid in dit land. Ik ben helemaal dizzy van geluk. Kamp is op alle fronten terugverwezen", aldus Kleijer. "De Groningers hebben recht gekregen."

De hoogste bestuursrechter veegde woensdag alle gasbesluiten van de voormalige minister van tafel, omdat ze niet goed onderbouwd waren. Huidig minister van Economische Zaken Eric Wiebes heeft een jaar de tijd om met een nieuw besluit te komen.

Volgens de Raad van State heeft Kamp in zijn besluit de veiligheid van de Groningers niet goed onderbouwd en is niet goed afgewogen hoeveel gas er minimaal opgepompt moet worden om te kunnen leveren. De gaswinning mag voorlopig wel op het niveau van 21,6 miljard kuub per jaar blijven.

"Het belangrijkste is dat de veiligheid van ons burgers in Groningen voorop komt te staan. De rotsmoesjes over leveringszekerheid zijn naar het rijk der fabelen verwezen. Want het is gewoon de pinautomaat Groningen die moet draaien. En wij burgers zijn nu eindelijk eens bovenaan gesteld. Het is een van de mooiste dagen van mijn leven", zegt Kleijer.

Kamerleden

Ook Tweede Kamerlid Sandra Beckerman (SP) reageert verheugd. ''Gefeliciteerd Groningers! Gestreden en gewonnen! Ik heb direct debat gevraagd met Wiebes." Ook Tweede Kamerlid Rob Jetten (D66) wil binnenkort in debat met minister Wiebes over de uitspraak van de Raad van State: ''Wat D66 betreft staat de veiligheid bij gaswinning altijd voorop."

Kamerleden Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) en Henk Nijboer (PvdA) zijn vooral kritisch. "Dit is nu de zoveelste keer op rij dat de regering gecorrigeerd wordt door de Raad van State: het besluit rondom gaswinning deugt niet", aldus Van Tongeren.

''Keiharde uitspraak Raad van State over gaswinning Groningen. Risico's onvoldoende onderkend, leveringszekerheid slecht beargumenteerd", schrijft Nijboer op Twitter.

Beroepen

De beslissing van Kamp om de gaswinning van 24 miljard kuub per jaar met 10 procent te verlagen, geldt als meest omstreden gasbesluit. Nooit eerder tekenden zoveel partijen beroep aan.

Een groep, bestaande uit partijen als de provincie, meerdere gemeenten in het gasgebied, Milieudefensie en Groningers (veelal verenigd in belangengroepen) pleit voor een verdere verlaging of zelfs stopzetting van de gaswinning. Ook vinden de Groningers het onverantwoord om een gasbesluit voor vijf jaar te nemen.

Lijnrecht hiertegenover staat de gaswinner NAM, die beroep aantekende om duidelijke richtlijnen te horen. Volgens de NAM is er nu te veel onduidelijkheid over de veiligheidsnorm van de gaswinning in Groningen.