Waterleiding geknapt in Groningse wijk Helpman

De lekkage zorgde er ook voor dat er in een deel van de wijk De Wijert er geen water uit de kraan komt, volgens RTV Noord. Het is niet bekend hoeveel mensen zonder water zitten. Waterbedrijf Groningen bevestigt dat een waterleiding lek is.

Medewerkers van het bedrijf zijn bezig om het lek te lokaliseren. Het Waterbedrijf meldt op haar website dat er op dit moment een storing in de waterlevering is. Verwacht wordt dat de storing zondagavond rond 23.10 uur weer verholpen is.

In de straat staat een zogenaamde waterwagen waar omwonenden water kunnen halen.