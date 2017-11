Student (21) kwam door ongeval om het leven bij viaduct Hereweg

Groningen Arriva wil met schonere treinen gaan rijden in Groningen en Friesland Vervoerbedrijf Arriva wil over enkele jaren in Groningen en Friesland met schone 'emissievrije' treinen gaan rijden. Daarom heeft het bedrijf bij de Zwitserse treinfabrikant Stadler achttien nieuwe treinen besteld die in eerste instantie op biodiesel draaien. Dat scheelt CO2-uitstoot ten opzichte van de huidige brandstoffen.