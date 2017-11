Aantal studenten Hanzehogeschool Groningen licht toegenomen

In totaal zijn er 7.810 nieuwe eerstejaarsstudenten bijgekomen, meldt de Hanzehogeschool donderdag. De bachelor Social Work is bij hen het meest in trek.

In totaal hebben 29.474 studenten zich ingeschreven op de hogeschool, dit een stijging van 4,7 procent ten opzichte van vorig jaar. De grootste procentuele stijging is te zien bij het aantal studenten van de Pedagogische Academie (18,3 procent) en bij het Instituut voor Communicatie, Media & IT (13 procent).

Het aantal internationale studenten is gelijk gebleven. Er zijn weer 780 nieuwe studenten uit het buitenland.