20-jarige schutter van schietpartij Korreweg langer vast

Groningen Politie doet inval in zoektocht naar verdachte schietincident in Groningen De politie is donderdagavond met een arrestatieteam een woning in de Antillenstraat in Groningen binnengevallen op zoek naar Azim A.. De man wordt ervan verdacht eerder deze maand een 21-jarige student op de Korreweg te hebben neergeschoten.