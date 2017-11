RUG en Hanze gaan fors uitbreiden op Zernike Campus

De nieuwbouw wordt ingegeven door de groeiende aantallen studenten, zo meldt RTV Noord. De Hanze telt er inmiddels 29.000 en de RUG dit jaar voor het eerst meer dan 30.000.

Plannen Hanze

De Hanzehogeschool gaat nieuwe panden voor de economische opleidingen bouwen. Daarnaast verhuist de dansacademie naar een nieuw te bouwen pand op de campus en komt er nieuwbouw voor het conferentiecentrum De Appel.

De bouwplannen liggen er al enige tijd, maar de hogeschool heeft zo’n twee jaar onderhandeld met de NAM om de meerkosten voor aardbevingsbestendig bouwen vergoed te krijgen. Volgens bestuursvoorzitter Henk Pijlman is daar nu bijna overeenstemming over.

"De architect is klaar, de aanbesteding kan beginnen. Als we die contracten voor 1 januari tekenen, kunnen we snel van start", Aldus Pijlman tegen RTV Noord.

Plannen RUG

De Rijksuniversiteit Groningen is van plan zowel de Aletta Jacobshal als zijn sportcentrum op de Zernike Campus uit te breiden. Daarnaast zijn er plannen voor de bebouwing van het middenterrein bij het Duisenberggebouw en het Mercatorgebouw.

De aanbesteding van de bouw van het Feringa Building voor de faculteit Science and Engineering is overigens voorlopig stilgelegd. Volgens RTV Noord willen aannemers het gebouw niet bouwen voor de prijs die de RUG in gedachten heeft.