Aantal brandclaims in Groningen met 18 procent toegenomen

Dat blijkt uit cijfers die LocalFocus van het Verbond van Verzekeraars heeft ontvangen.

Per duizend huishoudens in Groningen werden er ongeveer acht claims gedaan bij verzekeraars naar aanleiding van schade door brand. In Zwolle werden de meeste claims gedaan, bijna twintig per duizend huishoudens.

Landelijk gezien zijn er het afgelopen jaar juist minder claims ingediend bij verzekeraars vanwege brandschade. In 2015 ging het om zo'n 104.300 claims, in 2016 waren dat er zo'n 103.700 duizend. Deze lichte daling komt hoogstwaarschijnlijk doordat het aantal dagen met heftig noodweer beperkt was.

De stad Groningen heeft het grootste verschil in brandclaims tussen 2015 en 2016. Het is niet bekend waardoor dit aantal hier het meest gestegen is.