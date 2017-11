Meer dan helft Groningse stellen hoger opgeleid

Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Na Utrecht is Groningen de stad waar de meeste hoogopgeleide stellen wonen. Het gaat om zo'n 55 procent van de 25- tot 45-jarigen.

In de afgelopen tien jaar is het aantal hoogopgeleide stellen fors toegenomen, van 19 procent in 2006 naar 30 procent in 2016. Partners die beiden een middelbare of een lagere opleiding hebben, zijn er steeds minder. Het aantal laagopgeleide jonge stellen is zelfs gehalveerd, naar één op de twintig.

Vooral in de grote steden wonen veel paren waarvan beide partners hoger onderwijs hebben genoten. Wel wordt het verschil met de kleinere gemeenten steeds kleiner. Vooral in Zwolle en Tilburg is het percentage gestegen.

Tien jaar geleden vormden Leiden en Nijmegen de top twee, gevolgd door Delft en Utrecht.

