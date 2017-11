Twee winnaars bij Grote Groninger Eierbaltest

Groningen Raad van State doet 15 november uitspraak over terugdraaien gaswinning De Raad van State doet woensdag 15 november uitspraak in de beroepen tegen het besluit van oud-minister Henk Kamp (Economische Zaken) om de gaswinning in Groningen per oktober te verlagen. Onder andere de Nederlandse Aardolie Maatschappij en milieuorganisaties zijn tegen de beslissing.