Nieuw P+R-terrein bij Reitdiep geopend

Groningen Groninger Museum viert honderd jaar De Ploeg met grote tentoonstelling In 2018 is het honderd jaar geleden dat een groep jonge Groninger kunstenaars Kunstkring De Ploeg opricht. Ter gelegenheid daarvan is vanaf mei in het Groninger Museum een half jaar lang de grote overzichtstentoonstelling 'Avant-garde in Groningen. De Ploeg 1918-1928' te zien.