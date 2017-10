Groningen Bereikbaar waarschuwt voor drukke wegen in de herfst

Verkeerskundige Edwin Papjes van Groningen Bereikbaar verwacht dat de eerste avondspits ook erg druk zal worden en ook de rest van de herfstmaanden zal het naar alle waarschijnlijkheid druk blijven op de wegen rond Groningen.



De maanden oktober en november zijn namelijk de drukste maanden op de weg. Dat blijkt uit metingen van Groningen Bereikbaar van de verkeersintensiteit op de zuidelijke ringweg.

Daarbij wordt het aantal motorvoertuigen gemeten op een vast punt op de ring, bij het spoor. "De eerste maanden van het jaar zien we nog variatie in de verkeersintensiteit. Maar in oktober en november breken we alle records en zitten we op de maximale capaciteit van de weg. Of erover, en dan staat het verkeer daar vast."

Donker en nat

"Waar in het voorjaar mensen gespreid vakanties opnemen, zijn in deze maanden de meeste mensen aan het werk", zo verklaart Papjes de drukte. "Ook het weer speelt een rol: als het koud en nat herfstweer wordt, stappen mensen eerder in de auto."

Verder worden de dagen korter. "Als het buiten donker en nat is, houden automobilisten meer afstand en rijden ze langzamer. Daardoor neemt de capaciteit van de weg af en neemt de kans op opstoppingen en files neemt toe."

"Bovendien is de kans op ongevallen groter, onder meer omdat de remweg langer wordt", aldus Papjes.

Wintertijd

De eerste werkdag na een schoolvakantie is het traditioneel drukker in het verkeer. Ook de wintertijd is terug te meten op de weg, zo blijkt uit een onderzoek van de Nationale Dienst Wegverkeer (NDW).

"Gedurende een dag of twee is het wennen. De combinatie van meer licht ’s ochtends en minder licht ’s avonds zorgt dat ervoor dat de ochtendspits tijdens de lichte uren beter doorrijdt en de avondspits juist minder."