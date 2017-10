Overzicht: Dit is er tijdens Halloween te doen in Groningen

Club Kokomo staat zaterdagavond volledig in het teken van Halloween. Bezoekers wordt daarom gevraagd om op deze avond hun engste outfit aan te trekken. De muziek wordt verzorgd door Puinhoop Kollektiev.

Het programma begint op 28 september om 23.00 uur. Na 00.00 uur kost de entree 3,00 euro, voor middernacht is de toegang gratis.

Tijdens Halloween is OOST omgetoverd tot GHOOST. Bezoekers wanen zich in een spookhuis, waar ze zomaar 'de clown’ en ‘de zombie aan een ketting’ tegen zouden kunnen komen. Ook wordt er gewaarschuwd voor ‘verrassingen’ in de kleine ruimtes van de club.

Bezoekers zijn vanaf 00.00 uur welkom. De toegang voor verkleed publiek is gratis, niet-gekostumeerde bezoekers betalen 7,00 euro voor een toegangskaartje.

Het Platformtheater viert naar eigen zeggen hun favoriete feest van het jaar met Guilty Bangers. Het theater belooft hun publiek om de meest angstaanjagende bangers van de jaren 70 tot nu te laten horen.

Op 28 oktober gaan om 22.00 uur de deuren open. De eerste twintig bezoekers krijgen gratis bloody shots. Kaartjes kosten 11,00 euro. Kostuums zijn niet verplicht, maar worden wel gewaardeerd.

Ook in Nachtcafé Warhol wordt zaterdagavond Halloween gevierd. Deze avond is ideaal voor de competitieve nachtbrakers, want Warhol organiseert de verkiezing van de best verklede nachtclub bezoeker. Het meest spectaculaire kostuum wint de Oscar for Best Costume Design.

De avond begint op 28 oktober om 23.00 uur. De toegang is gratis.