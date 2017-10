Geld teruggevonden in kluis afgebrand casino Groningen

Groningen Zeventig Groningse panden geselecteerd in onderzoek naar oorzaken schade Zeventig panden in Groningen worden de komende maanden onderzocht om te kijken welke mogelijke oorzaken van schade aan gebouwen in de provincie er zijn. Het onderzoek moet licht werpen op de vraag of de scheuren in de muren alleen aan de aardbevingen te wijten zijn.