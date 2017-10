Vrouw vrijgesproken van poging tot doodslag na neersteken vriend

Volgens de rechtbank in Groningen handelde de vrouw uit noodweer, is te lezen in de uitspraak van maandag.

De vrouw kreeg ruzie met haar vriend, waarna hij woedend met opgeheven hand boven haar stond heengebogen. De rechtbank leidde af dat, wegens die omstandigheden, er sprake is geweest van onmiddellijk dreigend gevaar, en de vrouw het recht had om zich te mogen verweren.

Poging tot doodslag is daarom door de rechtbank als niet-bewezen beoordeeld. Daarvan is ze vrijgesproken, maar het eerst ten laste gelegde poging tot het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel achtte de rechtbank wel bewezen.

Noodweer

De vrouw heeft een beroep gedaan op noodweerexces. De rechtbank is van oordeel dat de vrouw niet strafbaar is omdat er sprake was van een impulsdoorbraak naar aanleiding van angst en woede.

Wel is de vrouw veroordeeld tot drie dagen gevangenisstraf voor het bezit van een flesje pepperspray. De vrouw hoeft de gevangenis niet in, omdat ze al drie dagen in voorarrest heeft gezeten.