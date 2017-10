Kamervragen over koopzondagen in winkelcentrum Paddepoel

Anne Kuik (CDA) en Maarten Hijink (SP) willen van het ministerie van Economische Zaken weten hoe ze daar over de kwestie denken.

In het winkelcentrum is een conflict over de koopzondagen. De Vereniging van Eigenaren wil dat alle winkels open zijn op zondag. Doet een ondernemer dat niet, dan krijgt hij per keer een boete van 500 euro. Sommige winkeliers hebben al een boete van tienduizenden euro’s staan.

Wurgcontracten

De Kamerleden willen van de minister weten of dergelijke boeteconstructies in de rest van het land ook voorkomen. Het vermoeden bestaat bij Kuik en Hijink dat er sprake is van wurgcontracten.

De gemeente Groningen grijpt tot dusver niet in. Wel is er een bemiddelaar actief in het winkelcentrum.