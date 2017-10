Groningse gemeenteraad wil harde aanpak malafide vastgoedbazen

Donderdag kwam de gemeenteraad samen voor een spoeddebat over de problemen met malafide vastgoedverhuurders. Dit debat werd aangevraagd door de fracties van SP en Student en Stad naar aanleiding van berichtgeving door stadsblog Sikkom.

Sikkom-journalist Willem Groeneveld, die al vaker over misstanden in de verhuurmarkt publiceerde, sprak in tijdens het interpellatedebat. Volgens hem is er steeds meer sprake van zware criminaliteit bij de verhuur.

Ook een huurder sprak in, en vertelde over intimidatie en bedreiging. "Ik voel me thuis niet meer veilig", aldus de Stadjer.

'Maffiapraktijken'

Groningse gemeenteraadsleden lieten weten sterk de indruk te hebben dat er sprake is van grote misstanden. Volgens gemeenteraadslid Banach is er zelfs een verschuiving van "malafide praktijken naar maffiapraktijken".

Het college van b en w erkende dat verhuurders die over de schreef gaan momenteel één van de grootste problemen van de stad vormen.

Wethouder Roeland van der Schaaf zegt dat de aanpak van hte probleem juridisch echter moeilijk ligt. "We moeten dit met wortel en tak uitroeien. Maar we vechten tegen de klippen op van de wetgeving die er is."

Maatregelen

In een brief aan de raad gaf het college al voor het debat aan maatregelen te willen nemen tegen de misstanden. Zo moeten er nieuwe kamerverhuurvergunningen komen en wil het stadsbestuur 'huurteams' in het leven roepen die controleren op illegale kamerverhuur.