Gemeente Groningen stopt per direct met voorrangsproef Eikenlaan

Groningen Veel vallende sterren te zien in nacht van zaterdag op zondag in Groningen In Groningen zijn in de nacht van zaterdag op zondag veel vallende sterren te zien. Op het hoogtepunt, in de laatste uren van de nacht, geven elke anderhalve minuut stofdeeltjes van de Orioniden-zwerm fel licht als ze in de dampkring verbranden.