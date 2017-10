Extra kaarten voor duel Oranje Leeuwinnen

De wedstrijd op 24 oktober was al uitverkocht, maar de Noorse voetbalbond heeft de KNVB laten weten dat ze niet alle plaatsen in het gastenvak nodig hebben.

Daardoor kunnen er nog eens twaalfhonderd Oranjefans plaatsnemen in het Noordlease Stadion, waar de Oranje Leeuwinnen hun kwalificatiereeks voor het WK in Frankrijk in 2019 aftrappen. Eerder al werd bekend gemaakt dat er 22.000 fans in het stadion kunnen.

Nederland werd afgelopen jaar Europees Kampioen in eigen land. Het versloeg tijdens dat toernooi Noorwegen met 1-0. De extra kaarten gaan maandag om 12.00 uur in de verkoop via de ticketsite van de KNVB.