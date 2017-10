D66 Groningen wil af van Airport Eelde

De luchthaven heeft 46 miljoen euro nodig voor uitbreiding en vernieuwing, maar de stad Groningen is zeer huiverig om haar aandeel in dit bedrag beschikbaar te stellen.

Andere regionale overheden die aandelen hebben in Groningen Airport Eelde zijn wél bereid om samen de benodigde 46 miljoen euro te investeren. De gemeenten Assen en Tynaarloo en de provincie Groningen en Drenthe zijn akkoord met de investeringsplannen voor Groningen Airport Eelde.

Alleen de stad Groningen, die 26 procent van de aandelen bezit, is zeer huiverig. In de gemeenteraad van Groningen is verdeeldheid over het belang van Groningen Airport Eelde.

'Strikte voorwaarden'

In het Dagblad van het Noorden meldt collegepartij D66 zaterdag ‘onder strikte voorwaarden’ toch wel steun te willen verlenen, om op die manier in elk geval te voorkomen dat de luchthaven failliet gaat. Faillissement van de luchthaven is volgens D66-gemeenteraadslid J. Luhoff ‘moreel onjuist’.

Daarom stelt Luhoff voor om nog één keer geld te steken in Eelde, maar dat de stad dan ook haar aandelen in de luchthaven gaat verkopen, en zo op termijn afscheid kan nemen van de luchthaven.

Voorstel

Of het voorstel van D66 nu voldoende is om de Luchthaven overeind te houden is niet bekend, want hoe groot de steun is die D66 voor de laatste keer wil geven zegt Lohoff niet. De bal ligt nu bij wethouder van economische zaken Joost van Keulen (VVD) die uiterlijk 6 november met een voorstel moet komen naar de Groningse gemeenteraad.