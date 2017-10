Nieuw kabinet schroeft gaswinning Groningen verder terug

Dat blijkt uit het regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst, dat dinsdag werd gepresenteerd door VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

Het doel van het nieuwe kabinet is om de vraag naar het Groningengas te verminderen met 3 miljard kuub, waardoor er een buffer kan worden gecreëerd.

In de komende kabinetsperiode willen de nieuwe regerende partijen het gebruik van aardgas uit Groningen voor energieopwekking en als grondstof en brandstof in de industrie terugdringen. Het kabinet is van plan om te onderhandelen met afnemers over een eventuele overschakeling naar duurzame bronnen.

Schade

Naast het terugdringen van de gaswinning, wil het nieuwe kabinet ook inzetten op de schade in het gaswinningsgebied.

De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) krijgt daarom een wettelijk verankerde onafhankelijke positie in overleg met de regio, terwijl de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) op afstand wordt gezet bij de afhandeling van schade, herstel en versterking.

Eerder dit jaar gaf de NAM aan te overwegen in hoger beroep te gaan. Zij waren het niet eens met het besluit van minister Henk Kamp om de gaswinning in Groningen te verlagen.

Provincie

De provincie Groningen is blij dat er in het regeerakkoord veel aandacht is voor de gevolgen van de gaswinning en voor de veiligheid. "Er worden belangrijke stappen vooruit gezet, maar we zijn er nog niet", zegt de Groningse commissaris van de koning, René Paas.

Groningen wil zo snel mogelijk met de nieuwe minister om de tafel over de uitwerking van het regeerakkoord. De gemeenten en de provincie willen volgens Commissaris Paas voortvarend aan de slag. "Nu moeten we doorpakken."

"Wij willen met de minister in gesprek of Nederland niet meer gas terug kan nemen en hoe de afbouw van het winningsniveau gestalte krijgt. Wij vinden veiligheid voor Groningers niet afweegbaar, ook niet tegen leveringszekerheid."