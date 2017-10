Groningen Airport Eelde wordt 'droneluchthaven'

De zogeheten DroneHub GAE heeft toestemming gekregen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor het vliegen met onbemande luchtvaartuigen.

Bedrijven, kennisinstellingen en de overheid gaan samen binnen de DroneHub GAE kijken hoe drones kunnen worden geïntegreerd in het normale luchtverkeer. Dat moet ook zorgen voor nieuwe bedrijvigheid. Zo moet het mogelijk zijn om noodmedicatie af te leveren op moeilijk bereikbare plekken.

In zijn onderzoek werkt de DroneHub GAE nauw samen met Groningen Airport Eelde en Luchtverkeersleiding Nederland. "Een van de eerste stappen die we gaan nemen is het zichtbaar maken van een drone op de radar", zegt havenmeester Onno de Jong. "Stap voor stap onderzoeken we hoe we drones volledig en veilig kunnen integreren."

Veiligheid

Naar verwachting vinden aan het einde van het eerste kwartaal 2018 de eerste vluchten plaats op de luchthaven. Deze gecontroleerde vluchten worden alleen uitgevoerd door gediplomeerde piloten.

De burgerluchtvaart zal geen hinder ondervinden van de vluchten met drones, omdat het vliegen eerst gescheiden plaats zal vinden. Volgens de luchthavenleiding staat de veiligheid altijd voorop.​ In Twente wordt ook al gevlogen met drones, vanaf een voormalige vliegbasis.

Correctie 10/10/2017: Eerder stond in dit bericht dat Groningen Airport Eelde de eerste luchthaven van Europa is waar met drones mag worden gevlogen. Dat is niet het geval.