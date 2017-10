Bestuurder dodelijk ongeval Kerstavond blijft onbekend

Bij het ongeval kwamen drie jongeren uit Hoogezand-Sappemeer om het leven, een 19-jarige inzittende uit Westerbroek raakte ernstig gewond.

De twee slachtoffers die op het moment van het ongeval voorin zaten, werden allebei uit de auto geslingerd. Ondanks uitgebreid sporenonderzoek door zowel de politie als het Nationaal Forensisch Instituut kan niet met zekerheid worden vastgesteld wie van hen achter het stuur zat.

Uit het onderzoek is wel gebleken dat het ongeval is ontstaan doordat de bestuurder in een bocht de controle over de auto kwijt raakte. Het voertuig raakte daardoor in de slip en kwam in een naastgelegen sloot tot stilststand.

Op basis van camerabeelden en sporenonderzoek trekt de politie de conclusie dat er zeer waarschijnlijk harder is gereden dan de toegestane snelheid.